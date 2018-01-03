В Перу погибли 48 пассажиров автобуса

Представитель перуанской дорожной полиции Дино Эскудеро сообщил телеканалу Canal N, что в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовой фуры погибли не менее 48 человек.

Катастрофа произошла на участке серпантина в 70 км от Лимы, в результате столкновения автобус упал в пропасть с высоты 100 метров. Внутри находились около 100 человек.

Началась спасательная операция, ожидается, что количество жертв увеличится.

Traslado de persona herida al hospital mas cercano. pic.twitter.com/d2BUhaNeIe

— Polic?a Peruana (@PoliciaPeru) 2 января 2018 г.