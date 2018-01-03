В России в страшном ДТП погибли 10 человек, в том числе 4 детей

Сегодня в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли десять человек, в том числе четверо детей.

По данным, авария произошла в Октябрьском районе, на 158 км трассы Ханты-Мансийск — Нягань около 14:30. Сообщается, что столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. Так, в одном автомобиле были пассажиры из Югры, в другом — с Ямала.

Сейчас выясняются причины ДТП. По мнению полиции, водитель одного из автомобилей не справился с управлением. В ликвидации последствий ДТП принимают участие более 50 спасателей и десять единиц техники.