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В России в страшном ДТП погибли 10 человек, в том числе 4 детей


Добавлено: 03 янв 2018 в 18:44, Категория: Украина
В России в страшном ДТП погибли 10 человек, в том числе 4 детей

Сегодня в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли десять человек, в том числе четверо детей.

По данным, авария произошла в Октябрьском районе, на 158 км трассы Ханты-Мансийск — Нягань около 14:30. Сообщается, что столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. Так, в одном автомобиле были пассажиры из Югры, в другом — с Ямала.

Сейчас выясняются причины ДТП. По мнению полиции, водитель одного из автомобилей не справился с управлением. В ликвидации последствий ДТП принимают участие более 50 спасателей и десять единиц техники.



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Добавлено: 03 янв 2018 в 18:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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