В сеть выложили официальные фото и видео Falcon Heavy

Компания SpaceX Илона Маска выложила в Сети снимки на которых запечатлена сверхтяжелая ракета Falcon Heavy на стартовом столе LC-39A.

По информации, в вертикальное положение ее привели в конце декабря прошлого года.

На данный момент площадка LC-39A арендована компанией SpaceX с апреля 2014 года. Первый запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен именно с нее.

По предварительным данным, запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy состоится с 15 по 21 января этого года. Основатель компании Илон Маск предполагает, что запуск может обернуться полным провалом.

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