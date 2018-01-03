В сети показали фото «ядерной кнопки» Трампа

Американский фотограф Пит Соуза, работавший в пресс-службе экс-президента США Барака Обамы, показал фото «ядерного чемоданчика» и «ядерной кнопки» президентов США.

В своем Instagram он опубликовал фотографию «ядерного чемоданчика» из своих архивов. На одном из снимков чемоданчик поднимает на борт номер один сотрудник аппарата президента. Скорее всего, вся аппаратура находится в кейсе, внешне напоминающим обычную сумку.

Второй пост Соузы был посвящен «ядерной кнопке». По снимку видно, что небольшая красная кнопка находится в прямоугольном деревянном пенале с гербом президента США. Кроме того, там находится табличка с надписью «Трудные решения непросты». Соуза добавил, что данная кнопка, к счастью, не приводит к ядерному удару, а всего лишь вызывает помощника президента.

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