В Сирии рухнул вертолет с военными РФ: появились фото

В Сирии 31 декабря упал вертолет Ми-24 Воздушно-космических сил России.

Conflict Intelligence Team сообщил об этом и опубликовал фото погибших военных. По информации крушение произошло возле населенного пункта аз-Зара в провинции Хама. Сообщается, что вертолет задел провода и разбился. В результате катастрофы погибли майор Артем Николаевич Кулиш и военный по фамилии Матвеев (его полное имя не установлено).

Волонтеры сообщают, что район происшествия входит в анклав, подконтрольный оппозиционным силам, на границе провинций Хама и Хомс, который относится к одной из «зон деэскалации», установленных в ходе мирных переговоров в Астане.

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