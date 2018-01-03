В США отменили авиарейс из-за крысы на борту самолета

В США проникшая на борт самолета крыса стала причиной отмены авиарейса.

Перед вылетом пассажирского лайнера из Калифорнии в Орегон по трапу на борт забежала огромная крыса, которая позже скрылась от глаз экипажа внутри самолета. Согласно технике безопасности, пилоты не могли дать команду на взлет, в результате бортпроводникам пришлось «прочесать» весь салон самолета в поисках грызуна.

Через некоторое время стало понятно, что быстро это сделать не удастся и всех пассажиров в количестве свыше ста человек высадили. Им предложили бесплатные билеты на другой рейс. Экипаж же принялся тщательно проверять воздушное судно на наличие в нем крысы, а также возможных повреждений, которые она могла нанести.