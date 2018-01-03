В столице России увеличили минимальную пенсию и выплаты ветеранам

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сказал на собственной официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «После серьезных перемен и вложений в экономику у города возникла возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития», -рассказал Собянин. Информацией об этом поделилась «Вечерняя Москва».

Руководство столицы России с первого января этого года увеличило размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и нескольких пособий. Выплаты ветеранам увеличились вдвое, а основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям — от 2-х до 5-ти раз. Город не только лишь исполняет все текущие обязательства, однако и увеличивает выплаты, расширяют льготы, активно развивает адресную помощь. Это повышение коснется около 1,4 млн пожилых людей.

С января в РФ будет увеличена страховая пенсия по старости. В два и более раза увеличатся и выплаты по случаю еще более серьезных юбилеев — 55 лет брачной жизни, 60 лет и т. д.

Кроме того, стало больше жителей столицы, имеющих льготы по оплате коммунальных услуг. При всем этом решение о списке выплат и размерах их увеличения принято на основе предварительных консультаций с общественными организациями, представляющими интересы родителей, ветеранов, пожилых людей и др.

Кроме того, в текущем году поменяется и размер пенсий. При всем этом ежемесячная компенсация ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий гражданам столицы и участникам обороны Москвы растет с 4 тыс. до 8 тыс. руб. Кроме того, для таких семей вводится новое пособие — ежегодная выплата на приобретение школьной формы (10 тыс. рублей).

На официальной странице градоначальника в соцсети «ВКонтакте» поясняется, что основные пособия малообеспеченным и многодетным семьям возросли от 2-х до 5-ти раз.