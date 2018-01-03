В Украине на ввоз товаров из-за границы ввели ограничения

С 1 января 2018 года начали действовать ограничения на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину. В то же время при въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.

В законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году. Так, в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

Кроме того, ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.