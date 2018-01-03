В Украине стартовал новый этап электронного декларирования

С 1 января 2018 года в Украине стартовал этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).Декларанту необходимо проверить адрес электронного почтового ящика, указанный в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. А также проверить срок действия и работоспособность электронной цифровой подписи.Заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля на официальном сайте НАПК.