«Вам, сепарам, это уже не пригодится!» — ВСУ грабят Донбасс: сводка о военной ситуации в ДНР за 2—3 января

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки ВС Украины продолжили нарушать режим прекращения огня, обстреляв из минометов и стрелкового оружия районы н.п. Зайцево, Спартак и поселка Трудовские.

Несмотря на снижение количества обстрелов и напряженности на линии боевого соприкосновения, мы продолжаем фиксировать факты преступных действий в отношении мирных граждан на временно подконтрольной Украине территории.

Так, к нам обратились жители оккупированной Красногоровки и сообщили, что в настоящее время в их городе участились случаи мародерства. И если раньше они происходили скрытно и осуществляли их в основном представители НВФ (незаконных вооруженных формирований) ДУК «Правый сектор»* и «Украинская добровольческая армия», то сейчас этим промышляют представители ВСУ. А именно военнослужащие 3-го батальона 30-й омбр (отдельной механизированной бригады), дислоцированного там же, которым пытается командовать Винник И.И.

Так, 1 января одна из жительниц города, вернувшись домой, застала выходящими из ее квартиры военнослужащих ВСУ, выносивших ее обогреватель и несколько теплых вещей.

На вопрос о правомерности выполняемых ими действий, получила ответ — «Вам, сепарам, это уже не пригодится — скоро ни одного из вас здесь не останется».

Но самым ужасным является то, что, помимо обычного мародерства, эти фашисты, покидая обчищенные квартиры, минируют их растяжками, преследуя единственную цель — избавление от свидетелей и хозяев квартир, которые могут попытаться обратиться в органы правопорядка.

Кстати, по нашим данным, получивший вчера ранение военнослужащий 30-й омбр ВСУ подорвался именно при установке им растяжки в одном из частных домов в пригороде Красногоровки.

В заключении хотелось бы отметить, что в связи с приездом 3 и 4 января в зону т. н. «АТО» главы МИД Германии в сопровождении его коллеги из Украины и представителей СМИ, мы не исключаем проведении провокаций со стороны ВСУ в это период для подготовки фейковых репортажей, обвиняющих наши Вооруженные силы в обстрелах территорий населенных пунктов, временно подконтрольных Украине.

* запрещенная в РФ экстремистская группировка