В государстве Украина начался новый этап подачи электронных деклараций

Об этом информирует Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). В частности, е-декларации обязаны до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном сайте НАПК по особой форме Президент, спикер Парламента, Премьер-министр, все министры и вице-премьер, глава СБУ, Генпрокурор, глава Нацбанка, начальники иных органов власти.

С 1 января 2018 начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на осуществление функций государства либо местного самоуправления.

Чиновники и избранники должны подать данные о собственных доходах и расходах за 2017 года.

В первую очередь декларант должен проверить адрес электронного почтового ящика, указанного в персональном кабинете цельного госреестра деклараций лиц, уполномоченных на исполненье функций государства либо местного самоуправления.

Система электронного декларирования заработала в полном режиме 1 сентября 2016 г, а ее работа не была не безупречна — во время любого периода подачи деклараций в НАПК в системе случались сбои. Важнейшие и свежие новости — вы узнаете первыми!