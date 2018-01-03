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Власти Индии ограничат доступ в Тадж-Махал


Добавлено: 03 янв 2018 в 14:08, Категория: Новости на сегодня
Власти Индии ограничат доступ в Тадж-Махал

Власти Индии собираются ограничить доступ к одному из самых известных в мире памятников архитектуры — мавзолею Тадж-Махал в Агре.

Об этом сообщает South China Morning Post. Такое решение, отмечает издание, должно помочь обеспечить сохранность исторического памятника. Он построен из белого мрамора, который со временем истирается, загрязняется и повреждается посетителями. Количество их лишь в 2016 году составило более 6,5 миллиона человек.

В случае, если проект нормативного акта об ограничении числа посетителей будет принят, то максимальное количество посетителей-индийцев в Тадж-Махале будет ограничено до 40 тысяч человек в день. В настоящее время в выходные и праздники их число достигает 70 тысяч.



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Добавлено: 03 янв 2018 в 14:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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