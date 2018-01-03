Военный рассказал, как Украина готовилась к войне с РФ

За месяц до аннексии Крыма армией Российской Федерации, украинским военным приказали проверить боеспособность техники и быть готовым к военным действиям. Об этом во время интервью сообщил командир 8-й батареи 3-го реактивного артиллерийского дивизиона 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Андрей Шейко.По словам офицера-артиллериста, тогда, зимой 2014 года командование распорядилось выдать артиллеристам горючее, которого годами никто не видел. Также военным приказали проверить на боеспособность всю технику, которая годами простаивала в ангарах.Андрей Шейко вспоминает, что многие машин были неисправны, поэтому командование дало указания устранить неполадки и привести их в боевую готовность как можно быстрее.Офицер отметил, что пока не знает, почему высшее руководство ВСУ пошло на такой шаг.