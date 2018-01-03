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» » «Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам


Добавлено: 03 янв 2018 в 14:08, Категория: Новости на сегодня
«Всё бы ничего, если бы не лицемерие США»: Кадыров ответил на требование Трампа открыть доступ к интернету иранским демонстрантам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что официальный Вашингтон не спешил комментировать блокировку его аккаунта в Facebook.

В крупных иранских городах с 28 декабря бушуют массовые протестные акции. Активисты выступают с антиправительственными лозунгами, требуя решить экономические проблемы страны. В результате столкновений погибли 20 человек.

Президент США Дональд Трамп поддержал демонстрации. В Twitter лидер написал, что граждане страны «наконец-то восстали против жесткого и коррумпированного иранского режима». Тут же он прокомментировал блокировку активистов в соцсетях. Трамп назвал действия властей Ирана нарушением прав человека и потребовал возобновить доступ.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

 

Кадыров назвал лицемерием озабоченность американского президента блокировкой активистов в интернете. Он объяснил, что Вашингтон не спешил защищать его права, когда Facebook заблокировал его аккаунт. Тогда руководство страны забыло о праве на самовыражение.

Но стоило людям выступить против иранского правительства и Трамп тут же заговорил о нарушении. Ведь протестующие распространяют в сети информацию, которая выгодна самому президенту США. Кадыров же негативно высказывался о действиях американцев в исламских странах и осуждал решение Вашингтона перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Именно поэтому, считает глава Чечни, его заблокировали. Facebook просто выполнял приказ американских властей. Однако это не единственная соцсеть, где можно распространять информацию.



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Добавлено: 03 янв 2018 в 14:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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