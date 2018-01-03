В Сирии в 2017 г. восстановили основные школы и детские сады

Благодаря усилиям сирийских властей и Центра по примирению удалось восстановить основные объекты социнфраструктуры.

«Всего в самом начале минувшего года Центром по примирению обеспечено неопасное и свободное проведение не менее 140 конвоев ООН с общим весом гуманитарного груза 18 тыс. тонн», — говорится в заявлении.

Отмечается, что благодаря совместной работе центра и властей восстановили 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения.

Так, в государстве возобновили работу 35 детских садов, 88 медицинских учреждений, 178 школ, 152 объекта водо- и энергоснабжения.

На протяжении года профессионалы из Российской Федерации провели в Сирии практически 1,3 тыс. гуманитарных акций, — передает pr-служба Центра.