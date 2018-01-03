ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за Ту-95МС

Минобороны Австралии отметило, что в эти 5 дней армия страны была на все сто готова к энергичному развитию событий и ответу, в случае появления такой надобности, однако не подчеркивало российскую активность в своем обращении. Как пишет The Guardian, австралийская военно-воздушная база в городе Дарвин на протяжении непродолжительного периода зимой находилась в состоянии боевой готовности из-за пролета русских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами у берегов Индонезии, сообщает «Российский Диалог».

В нейтральных водах Индонезии были найдены русские стратегические бомбардировщики ТУ-95 МС. По утверждению русских военнослужащих, самолет летел только над нейтральными водами.

Тогда русские фронтовые бомбардировщики, поднявшись с индонезийского аэродрома, в первый раз патрулировали небо над Тихим океаном. В ведомстве подчеркнули, что нарушения зарубежными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было.

Печатное издание приводит комментарий австралийского профессионала по нацбезопасности Питера Дженнингса, который считает, что Российская Федерация стремится расширить свое воздействие в Азиатско-Тихоокенском регионе.

Австралийские военно-воздушные силы были готовы «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства». Над акваторией Тихого океана они совершили попутную дозаправку топливом в воздухе.

В русском оборонном ведомстве тогда пояснили, что дальняя авиация часто проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а кроме этого Тихого океана. «Все полеты самолетов ВКС Российской Федерации выполняются в серьезном соответствии с международными правилами применения воздушного пространства без нарушения границ иных государств», — пояснили в Минобороны РФ.