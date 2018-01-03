"Югра" первой потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" стала первой командой КХЛ, которая лишилась шансов на выход в плей-офф турнира сезона-2017/18.

В среду хоккеисты новосибирской "Сибири" на выезде обыграли по буллитам хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2. По итогам игры в Хабаровске "Амур" набрал 69 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, которое дает право сыграть в плей-офф. Столько же баллов теоретически может набрать и "Югра", которой осталось провести 10 матчей в "регулярке", но по дополнительным показателям команда из Ханты-Мансийска все равно будет ниже "Амура".

"Югра" за всю историю выступлений в КХЛ дважды пробивалась в плей-офф.