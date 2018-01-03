«За пределами здравого смысла»: Как подменили президента

Конституционный суд (КС) Молдавии сообщил о временной неспособности президента страны Игоря Додона исполнять свои служебные обязанности. Cогласно постановлению, председатель парламента или премьер-министр страны теперь могут сами назначить членов кабмина.

«В соответствии со ст. 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и. о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», — цитирует РИА Новости члена КС Игоря Долю.

В суде считают, что такое решение необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве, так как ранее президент Молдавии повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры в кабинет министров.

При этом спикер парламента Андриан Канду уже заявил о своём назначении временно исполняющим обязанности президента страны и объявил, что выберет новых членов правительства.

По его словам, КС Молдавии предоставил ему полномочия главы государства для преодоления «институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон».

«В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», — передаёт «Интерфакс» слова Канду.

«На пределе законности и за пределами здравого смысла»

Сам президент Молдавии Игорь Додон счёл решение Конституционного суда незаконным.

«Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление, либо парламент — через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов. Таким образом, власть выбрала простейший и опасный путь, который можно назвать унизительным даже для самих выдвинутых министров», — написал он на своей странице в Facebook.

КС, подчеркнул глава государства, вынужден продолжать принимать противоречивые решения — «на пределе законности и за пределами здравого смысла».

По словам Додона, своим решением суд окончательно «перешёл в серую зону демократии и правового государства» и лишний раз подтвердил свой имидж «послушного политического инструмента, а не конституционного органа».

«Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», — резюмировал молдавский лидер.

При этом он добавил, что «принял решение не уступать». «Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — считает Додон.

«Отношения будут ухудшаться»

О том, что Конституционный суд Молдавии превратился в инструмент правительства, говорит и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В то же время, считает он, к большим изменениям решение суда не приведёт.

«Само по себе это решение не является неожиданностью, перелома не будет. Совершенно понятно, что Конституционный суд Молдавии является просто инструментом в руках нынешней власти. И то, что он постоянно вмешивается, — уже нормальная в Молдавии практика. Это всё на грани легитимности. Но происходящее в Молдавии никакой не сюрприз — всё совершенно логично, Додон ожидал такого решения и, естественно, указы не подпишет», — заявил собеседник RT.

Эксперт отметил, что исход конфликта между президентом страны Игорем Додоном и правительством должны определить парламентские выборы.

«Я вижу дальнейшее развитие событий так: отношения между президентом и правительственной властью будут ухудшаться в течение всего года. Но завершение в нынешней стадии политической ситуации обязательно произойдёт в той или иной степени к парламентским выборам, которые должны состояться осенью», — уверен Брутер.

20 декабря Додон подписал заявления об отставке шестерых членов правительства Молдавии: министра иностранных дел Андрея Галбура, министра экономики Октавиана Калмыка, вице-премьера по реинтеграции Молдавии Георгия Балана, министра юстиции Владимира Чеботаря, министра строительства и регионального развития Василия Бытки и министра труда, социальной защиты и здравоохранения Стеллы Григораш.

На следующий день президент отклонил кандидатуры новых министров, предложенные премьер-министром страны, который опирается на парламентское большинство, и в первую очередь на Демократическую партию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Правительство предлагало главе государства утвердить семь кандидатур, включая претендента на новую должность вице-премьера по евроинтеграции. Её предлагается занять бывшему премьер-министру Юрию Лянкэ. На пост министра иностранных дел предложили кандидатуру посла Молдавии в Швейцарии Тудора Ульяновски, министром экономики кабмин хотел видеть бывшего премьер-министра Кирилла Габурича, министром юстиции — Александра Тэнасе, министром труда — главу Национального центра по переливанию крови Светлану Чеботарь, министром реинтеграции Молдовы — экс-сотрудницу МВД Кристину Лесник, министром сельского хозяйства — ректора Государственного аграрного университета Молдавии Ливиу Волконовича.

После отказа Додона утвердить кандидатуры новых министров депутаты от правящей коалиции обратились в Конституционный суд.

Противостояние между президентом Молдавии, представляющим пророссийскую Партию социалистов, и проевропейски настроенным парламентом и правительством продолжается с момента избрания Додона президентом на всенародных выборах 13 ноября 2016 года.

За 2017 год правительство страны успело несколько раз выслать из Молдавии российских журналистов, политологов и деятелей культуры, объявить персоной нон-грата сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии вице-премьера Дмитрия Рогозина и потребовать запретить трансляцию российских информационных и аналитических передач в Молдавии. Кроме того, в нарушение приказа молдавского президента, Минобороны в сентябре 2017 года отправило 57 молдавских военных на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident 2017.