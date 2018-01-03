«За пределами здравого смысла»: Как подменили президента

Показать меню
Актуально
Мария Менунос вышла замуж за Кевина Андергаро в прямом эфире на Таймс-сквер - 15:24 Мария Менунос вышла замуж за Кевина Андергаро в прямом эфире на Таймс-сквер Путин поведал о самых значимых новостях прошедшего пятидесятилетия - 15:29 Путин поведал о самых значимых новостях прошедшего пятидесятилетия Первые 500 жителей РФ прошли биометрический контроль на украинской границе - 15:29 Первые 500 жителей РФ прошли биометрический контроль на украинской границе Жертвами массовых акций протеста в Иране стали 10 человек - 15:29 Жертвами массовых акций протеста в Иране стали 10 человек Бальбек прокомментировал новогоднее обращение Порошенко - 15:29 Бальбек прокомментировал новогоднее обращение Порошенко В Сыктывкаре первым сыном в новом году стала девочка - 15:29 В Сыктывкаре первым сыном в новом году стала девочка В МВД поведали, сколько человек в РФ участвовали в новогодних гуляньях - 15:29 В МВД поведали, сколько человек в РФ участвовали в новогодних гуляньях Биологи нашли неожиданное лекарство от болезни Альцгеймера - 15:30 Биологи нашли неожиданное лекарство от болезни Альцгеймера Что изменится в России с 1 января 2018 года – законы, ПДД, цены на бензин, - 15:34 Что изменится в России с 1 января 2018 года – законы, ПДД, цены на бензин, налоги, пенсии, пособия Мария Шарапова одержала первую победу в 2018 году - 15:34 Мария Шарапова одержала первую победу в 2018 году ООН объявила миру «красный уровень угрозы» - 15:42 ООН объявила миру «красный уровень угрозы» Новые знаки отличия появятся у артиллеристов и ракетчиков Сухопутных войск - 15:49 Новые знаки отличия появятся у артиллеристов и ракетчиков Сухопутных войск Более 100 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции выйдут на дежурства в - 15:49 Более 100 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции выйдут на дежурства в новогодние праздники Собянин озвучил число участников новогодних гуляний в Москве - 15:50 Собянин озвучил число участников новогодних гуляний в Москве Четыре человека пострадали от взрыва самодельной бомбы в Турине - 15:52 Четыре человека пострадали от взрыва самодельной бомбы в Турине Новый год в Псковской области встретили без нарушений порядка - 15:57 Новый год в Псковской области встретили без нарушений порядка Петербуржцев в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря - 15:57 Петербуржцев в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря
» » «За пределами здравого смысла»: Как подменили президента

«За пределами здравого смысла»: Как подменили президента


Добавлено: 03 янв 2018 в 08:08, Категория: Политика
«За пределами здравого смысла»: Как подменили президента

Конституционный суд (КС) Молдавии сообщил о временной неспособности президента страны Игоря Додона исполнять свои служебные обязанности. Cогласно постановлению, председатель парламента или премьер-министр страны теперь могут сами назначить членов кабмина.

«В соответствии со ст. 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и. о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», — цитирует РИА Новости члена КС Игоря Долю.

В суде считают, что такое решение необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве, так как ранее президент Молдавии повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры в кабинет министров.

При этом спикер парламента Андриан Канду уже заявил о своём назначении временно исполняющим обязанности президента страны и объявил, что выберет новых членов правительства.

По его словам, КС Молдавии предоставил ему полномочия главы государства для преодоления «институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон».

«В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», — передаёт «Интерфакс» слова Канду.

«На пределе законности и за пределами здравого смысла»

Сам президент Молдавии Игорь Додон счёл решение Конституционного суда незаконным.

«Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление, либо парламент — через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов. Таким образом, власть выбрала простейший и опасный путь, который можно назвать унизительным даже для самих выдвинутых министров», — написал он на своей странице в Facebook.

КС, подчеркнул глава государства, вынужден продолжать принимать противоречивые решения — «на пределе законности и за пределами здравого смысла».

По словам Додона, своим решением суд окончательно «перешёл в серую зону демократии и правового государства» и лишний раз подтвердил свой имидж «послушного политического инструмента, а не конституционного органа».

«Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», — резюмировал молдавский лидер.

При этом он добавил, что «принял решение не уступать». «Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — считает Додон.

«Отношения будут ухудшаться»

О том, что Конституционный суд Молдавии превратился в инструмент правительства, говорит и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В то же время, считает он, к большим изменениям решение суда не приведёт.

«Само по себе это решение не является неожиданностью, перелома не будет. Совершенно понятно, что Конституционный суд Молдавии является просто инструментом в руках нынешней власти. И то, что он постоянно вмешивается, — уже нормальная в Молдавии практика. Это всё на грани легитимности. Но происходящее в Молдавии никакой не сюрприз — всё совершенно логично, Додон ожидал такого решения и, естественно, указы не подпишет», — заявил собеседник RT.

Эксперт отметил, что исход конфликта между президентом страны Игорем Додоном и правительством должны определить парламентские выборы.

«Я вижу дальнейшее развитие событий так: отношения между президентом и правительственной властью будут ухудшаться в течение всего года. Но завершение в нынешней стадии политической ситуации обязательно произойдёт в той или иной степени к парламентским выборам, которые должны состояться осенью», — уверен Брутер.

20 декабря Додон подписал заявления об отставке шестерых членов правительства Молдавии: министра иностранных дел Андрея Галбура, министра экономики Октавиана Калмыка, вице-премьера по реинтеграции Молдавии Георгия Балана, министра юстиции Владимира Чеботаря, министра строительства и регионального развития Василия Бытки и министра труда, социальной защиты и здравоохранения Стеллы Григораш.

На следующий день президент отклонил кандидатуры новых министров, предложенные премьер-министром страны, который опирается на парламентское большинство, и в первую очередь на Демократическую партию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Правительство предлагало главе государства утвердить семь кандидатур, включая претендента на новую должность вице-премьера по евроинтеграции. Её предлагается занять бывшему премьер-министру Юрию Лянкэ. На пост министра иностранных дел предложили кандидатуру посла Молдавии в Швейцарии Тудора Ульяновски, министром экономики кабмин хотел видеть бывшего премьер-министра Кирилла Габурича, министром юстиции — Александра Тэнасе, министром труда — главу Национального центра по переливанию крови Светлану Чеботарь, министром реинтеграции Молдовы — экс-сотрудницу МВД Кристину Лесник, министром сельского хозяйства — ректора Государственного аграрного университета Молдавии Ливиу Волконовича.

После отказа Додона утвердить кандидатуры новых министров депутаты от правящей коалиции обратились в Конституционный суд.

Противостояние между президентом Молдавии, представляющим пророссийскую Партию социалистов, и проевропейски настроенным парламентом и правительством продолжается с момента избрания Додона президентом на всенародных выборах 13 ноября 2016 года.

За 2017 год правительство страны успело несколько раз выслать из Молдавии российских журналистов, политологов и деятелей культуры, объявить персоной нон-грата сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии вице-премьера Дмитрия Рогозина и потребовать запретить трансляцию российских информационных и аналитических передач в Молдавии. Кроме того, в нарушение приказа молдавского президента, Минобороны в сентябре 2017 года отправило 57 молдавских военных на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident 2017.



Материалы по теме:

Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента
Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона
КС Молдавии вновь приостановил полномочия президента
Добавлено: 03 янв 2018 в 08:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Астронавты определили неизвестные микробы на МКС

Астронавты определили неизвестные микробы на МКС

В Литве надеются на снижение темпов эмиграции

В Литве надеются на снижение темпов эмиграции

Пушков: Ким Чен Ын подрывает военные сценарии США

Пушков: Ким Чен Ын подрывает военные сценарии США

ЦИК опубликовал сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на выборах президента

ЦИК опубликовал сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на выборах президента

Загрузка...



Лента новостей
Полиция установила, когда наступила смерть Ноздровской - 14:50 Полиция установила, когда наступила смерть НоздровскойВоенные психологи ЮВО за год провели более 1,5 тыс. тренингов с личным составом общевойсковой армии - 14:43 Военные психологи ЮВО за год провели более 1,5 тыс. тренингов с личным составом общевойсковой армии в Ставрополье и на КубаниЭкипажи кораблей Каспийской флотилии ликвидировали последствия применения условным противником - 14:43 Экипажи кораблей Каспийской флотилии ликвидировали последствия применения условным противником оружия массового пораженияОколо 600 участников АТО амнистированы за год - 14:42 Около 600 участников АТО амнистированы за годМИД Украины призывает украинцев не ездить в Египет - 14:42 МИД Украины призывает украинцев не ездить в ЕгипетДело Саакашвили: Суд объявил перерыв до 11 января - 14:42 Дело Саакашвили: Суд объявил перерыв до 11 январяВ сети появились фото разрушенного железнодорожного узла в Дебальцево - 14:42 В сети появились фото разрушенного железнодорожного узла в ДебальцевоSpaceX запускает секретный спутник Zuma для правительства США - 14:37 SpaceX запускает секретный спутник Zuma для правительства СШАCверхмассивные черные дыры высасывают жизнь из больших галактик - 14:35 Cверхмассивные черные дыры высасывают жизнь из больших галактикРассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесли - 14:35 Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенеслиВ Америке распространяется грипп, есть несколько случаев смерти - 14:33 В Америке распространяется грипп, есть несколько случаев смертиВ Сирии разбился российский вертолет Ми-24 – стала известна причина крушения. - 14:28 В Сирии разбился российский вертолет Ми-24 – стала известна причина крушения.Габриэль и Климкин посетят Донбасс - 14:21 Габриэль и Климкин посетят ДонбассВ Петербурге задержан подозреваемый в телефонном терроризме - 14:21 В Петербурге задержан подозреваемый в телефонном терроризме
Последние новости
На Украине уволили чиновника, проверявшего соискателей на знание даты рождения Бандеры - 15:15 На Украине уволили чиновника, проверявшего соискателей на знание даты рождения Бандеры В Польше обнародовали имена и фото сотен насильников и педофилов - 15:14 В Польше обнародовали имена и фото сотен насильников и педофилов Святки в 2018 году: какого числа начнутся, сколько дней продлятся и когда закончатся - 15:08 Святки в 2018 году: какого числа начнутся, сколько дней продлятся и когда закончатся Вокруг новогоднего выступления Пугачевой разразился скандал - 15:07 Вокруг новогоднего выступления Пугачевой разразился скандал Порошенко перед Новым годом просил помощи у Путина — Саакашвили - 15:07 Порошенко перед Новым годом просил помощи у Путина — Саакашвили В ОРДО назвали число домов, поврежденных в результате обстрелов - 15:07 В ОРДО назвали число домов, поврежденных в результате обстрелов В Киеве суд вновь не смог избрать меру пресечения Саакашвили - 15:00 В Киеве суд вновь не смог избрать меру пресечения Саакашвили На пути к неограниченному источнику энергии: Россия запустила предвестник термоядерного реактора - 15:00 На пути к неограниченному источнику энергии: Россия запустила предвестник термоядерного реактора (ФОТО) Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении - 14:57 Взрыв прогремел в здании сельской администрации в Армении Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама - 14:57 Из-за сильного ветра 176 рейсов задержали в аэропорту Амстердама «Нетленное советское»: Эксперт объяснил возвращение советских фильмов на украинские телеканалы - 14:56 «Нетленное советское»: Эксперт объяснил возвращение советских фильмов на украинские телеканалы СМИ: голландские конькобежцы Крамер и Вюст не выступят на ЧЕ в Коломне - 14:56 СМИ: голландские конькобежцы Крамер и Вюст не выступят на ЧЕ в Коломне Ниеми и Раутанен вернулись в состав "Йокерита", Кивисте не сыграет с ЦСКА - 14:56 Ниеми и Раутанен вернулись в состав
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"