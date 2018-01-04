Алена Шоптенко показала своих родителей (ФОТО)

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко недавно поделилась снимками своих родителей, стала часто показывать своего супруга. А вот теперь решила поделиться снимком со своего детства.Более того, Шоптенко рассказала, что это фото для нее много значит, ведь это одна из ее первых "побед".Алена Шоптенко опубликовала фото с детского утренника, на котором ей удалось получить образ Снегурочки. Это событие было очень важным для нее, как отмечает Алена.А вот и фото с ее родителями)