Алена Шоптенко показала своих родителей (ФОТО)

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко недавно поделилась снимками своих родителей, стала часто показывать своего супруга. А вот теперь решила поделиться снимком со своего детства.
Более того, Шоптенко рассказала, что это фото для нее много значит, ведь это одна из ее первых "побед".
Алена Шоптенко опубликовала фото с детского утренника, на котором ей удалось получить образ Снегурочки. Это событие было очень важным для нее, как отмечает Алена.
Значит, это фото одной из моих самых больших жизненных побед! В тот год меня наконец-то сделали снегурочкой! Не снежинкой, как обычно, а СНЕГУРОЧКОЙ!
А вот и фото с ее родителями)