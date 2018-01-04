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» » Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года

Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года


Добавлено: 04 янв 2018 в 02:12, Категория: Технологии
Аналитики составили список самых ожидаемых игр 2018 года
Обнародован список наиболее ожидаемых игр для PC 2018 года. По данным специалистов, новый год богат на игры.
Любители видеоигр всего мира ожидают релизов самых топовых проектов игровой индустрии. Также сообщается, что играми на сегодня увлекается более миллиарда человек и такой показатель продолжает увеличиваться.
В текущем году на геймеров ожидают новый Far Cry 5 в жанре "приключения", игра появится в конце зимы. Помимо того, в списке также имеются ужастики Agony и Red Dead Redemption 2, шутер Anthem и Kuni 2: Revenant Kingdom.
Самая ожидаемая игра нынешнего года Far Cry 5: шутер от первого лица и action-adventure от разработчиков компании Ubisoft Montreal. Она является пятым эпизодом из одноименной серии игровых проектов. Сюжет игры разворачивается в Монтане и повествует о борьбе культа судного дня "Врата Эдема" и местной полиции.


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Добавлено: 04 янв 2018 в 02:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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