Бесплатная медицина в России становится мифом

В середине октября Президент России Владимир Путин сделал заявление, мягко говоря, не обнадежившее сторонников сохранения России как социального государства. А именно – призвал население взвалить на плечи часть бюджетных расходов на здравоохранение. «Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая — с привлечением софинансирования. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье», – подчеркнул Путин. Слова Президента тотчас подхватили адепты глобального рынка из ВШЭ, РАНХиГС, ЦСР Кудрина и, кто бы сомневался, из Минэкономразвития. До конкретных антиконституционных мер, вроде узаконивания нормальных медуслуг только для избранных богачей, слава Богу, пока не дошло, однако… если объективно взглянуть на качество и доступность нынешней бесплатной (на бумаге) медицины в России, волосы встанут дыбом.

Известный эксперт, доктор медицинских наук, академик РАЕН Александр Редько специально для РИА Катюша прокомментировал сообщение президента о необходимости софинансирования гражданами медобслуживания.

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, – подытожил Редько (полную версию его выступления – см. в видео).

Доступность медицины глазами юристов-общественников

Если же проанализируем ситуацию немного глубже, то, увы, придем к выводу, что нам просто предлагают оформить на бумаге тот беспредел, который де-факто давно уже творится в нашей медицине. Частные лавочки-страховые конторы в системе ОМС, «оптимизация» медучреждений, резкое сокращение медиков-узких специалистов, равно как и набора реактивов для бесплатных анализов и даже довольно простого оборудования первой необходимости (вроде аппаратов УЗИ- и рентген-диагностики), новые регламенты работы терапевтов и скорой помощи с населением спровоцировали лавину гневных обращений в Минздрав. Пока чиновники отмалчивались и рисовали красивые отчеты, общественное движение «Молодые юристы России» запустило интернет-проект доступнаямедицина.рф, на котором каждый гражданин может в удобной форме оставить жалобу на нарушение его законных прав на своевременную бесплатную медпомощь. Этот портал является индикатором, показывающим «среднюю температуру по больнице» в нашем здравоохранении.

, – рассказал корреспонденту РИА Катюша директор по развитию системы мониторинга «Доступная медицина» юрист Руслан Гайнутдинов.

, – сообщила пресс-секретарь проекта Евгения Моткова.

Всего с момента старта «Доступной медицины» было получено более 12 тыс. жалоб от граждан на несоблюдение их конституционных прав в сфере здравоохранения (на самом деле пострадавших гораздо больше, просто далеко не все пожилые люди пользуются интернетом и знают об этом ресурсе), из которых около 4 тыс. ушло в корзину из-за отсутствия конкретики, неподтвержденных данных и невозможности их перенаправления в органы власти. Молодые юристы подходят к делу ответственно и принимают в разработку только реально подтвержденные случаи по четырем основным типам проблем: неполучение (оказание недостаточной или ошибочной) медпомощи в аптеке, поликлинике, больнице либо при вызове врача на дом.

«Доступная медицина» поделилась с нами статистикой за 2017 год по самым проблемным регионам, наиболее типичным жалобам, а также вызвавшим нарекания медучреждениям.

Всего жалоб по доступности бесплатной медицины с 1.01 по 19.12 2017г. – 3916

Регионы:

1. Москва 358 (прим.: ответов от Депздрава – 0)

2. Московская область 192

3. Санкт-Петербург 159

4. Краснодарский край 133

5. Свердловская область 111

6. Самарская 104

7. Новосибирская 100

8. Башкортостан 77

9. Татарстан 77

10. Челябинск 71

Самые популярные проблемы:

1. Длинные очереди к врачу/на процедуру/в регистратуру 1049

2. Трудно записаться на прием/на процедуру 412

3. Отказываются обслуживать в поликлинике 315

4. Мне нагрубили сотрудники поликлиники 266

5. Невозможно дозвониться до поликлиники 106

6. Бригада скорой помощи долго ехала или не приехала вообще 99

7. Не назначают анализ/процедуру 98

8. Меня не кладут в больницу 95

9. Отсутствует льготное лекарство, предусмотренное по рецепту 84

10. Отсутствие лекарственного средства 79

11. Потеряли мои медицинские документы 52

12. Невозможно дозвониться до больницы 21

Самые популярные проблемы по Москве:

1. Трудно записаться на прием/на процедуру 41

2. Мне нагрубили сотрудники поликлиники 36

3. Отказываются обслуживать в поликлинике 34

4. Не назначают анализ/процедуру 27

5. Невозможно дозвониться до больницы 14

6. Длинные очереди к врачу/на процедуру/в регистратуру 10

7. Отсутствует льготное лекарство, предусмотренное по рецепту 9

8. Потеряли мои медицинские документы 8

9. Поликлиника находится слишком далеко 6

10. Отсутствие карты в кабинете на начало приема

Самые проблемные медицинские учреждения:

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫБОРГСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 9 жалоб

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 8

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛНИЦА 8

4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 8

5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА 7

6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.М.И.КАЛИНИНА" 7

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 6

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 6

9. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. С.П. БОТКИНА" 6

10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 29" 5

Как видим из реальных обращений, цифровизация всего и вся и электронная запись ко врачу, вопреки радужным отчетам правительства о повышении в разы доступности и удобства для граждан, привели ровно к обратному эффекту. Главной проблемой стала невозможность записи на прием к нужному специалисту (для этого сначала нужно получить «добро» и направление от терапевта) и, внимание, длинная очередь. Это при наших-то «умных» талончиках, которые можно распечатать заблаговременно, хоть за месяц, но что толку? Как говорится, «за что боролись…»

Есть в базе данных «Доступной медицины» и истории потерпевших от нашей системы здравоохранения, многие из которых по-настоящему шокируют (здесь инфоповоды тщательно проверяются – т.е. «фейки» исключены). Вот лишь несколько вопиющих случаев:

В Калуге скончался 8-месячный ребенок, которого 2 часа не могли госпитализировать

В Москве мужчина скончался в очереди в приемном отделении Боткинской больницы

В Дзержинске мужчину выдворили из больницы после тяжелой операции

В Иркутской области больница отказалась принимать пенсионерку 1938 г.р. без сознания

В Новосибирске пенсионеру не могут вылечить гниющую ногу из-за отсутствия УЗИ-аппарата в больнице

В Советской Гавани отказываются лечить детей

В Вологде врачи с четвертого раза смогли диагностировать у ребенка воспаление легких

Нижегородский Минздрав посчитал достаточным сделать выговор за нанесение телесных повреждений

Ну что, бабушка, потеряла глаз? – хирург в Ессентуках «поиздевался» над ветераном ВОВ

***

, – отмечает после обсуждения грустных реалий Евгения Моткова.

, – признается Руслан Гайнутдинов.

В условиях варварского рынка услуг печальный прогноз юриста «не видно никаких предпосылок» трансформируются в прямую рекомендацию властей: а почему бы народу, мол, не заняться софинансированием? Видимо, там наверху в курсе, что у нас творится с качеством медицины, но все равно намерены следовать по протоптанному гайдаровскому пути. Пусть он порождает привилегированных пациентов – «богатеньких буратино», пусть он раскалывает и взрывает наше общество, досрочно прерывая жизни большинства граждан – прибыль ведь превыше всего. Вот так наше здравоохранение на глазах превращается в здравозахоронение.

Иван Ваганов