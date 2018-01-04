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Боевики продолжают нарушать перемирие на Донецком направлении: карта АТО


Добавлено: 04 янв 2018 в 14:42, Категория: Украина

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 5 раз нарушили режим тишины. Украинские военные не открывали ответный огонь.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении силы АТО не зафиксировали ни одного нарушения режима тишины со стороны боевиков.

На Донецком направлении боевики 5 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных. Ночью боевики открыли огонь по позициям сил АТО в Авдеевке из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Утром оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки с 82-мм минометов, выпустив 4 мины. После обеда боевики открыли огонь из 82-мм минометов вблизи шахты Бутовка. Возле Водяного и Широкино боевики применили стрелковое оружие и гранатометы. Украинские военные не открывали ответный огонь.

Кроме того, отмечается, что в районе Светлодарской дуги и на Приазовье НВФ использовали беспилотные летательные аппараты, запрещенные Минскими договоренностями.


Фото:
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донецком направлении: карта АТО


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Добавлено: 04 янв 2018 в 14:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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