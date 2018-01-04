Боевиков «ДНР» «скосили» алкогольные отравления, есть жертвы

В рядах боевиков «ДНР» из-за отравления алкоголем в новогоднюю ночь скончался еще один наемник.

Блогер Алексей Чибисов сообщил: «В больничке к Гиви и Мотороле из-за отравления метилом отправился еще один боец. В городской клинической больнице № 6 с острой почечной недостаточностью крякнул некий 54-летний террорист по фамилии Карасев. Бухал он в новогоднюю ночь вместе с „Семеном“ (настоящая фамилия — Новосельцев) и „Мустангом“ (Бурсук)».

Кроме того, блогер отмечает: «Служили в бригаде террористов «Восток» — вч 08818. Дислоцировано подразделение на ДКЗХИ. К слову, на базе в жутких муках помер еще не один боевик, но это случилось уже после того, как первых отравившихся отправили в больницу. Поняв, что получат по шапке от командования, руководство воинской части решило не пропускать «скорые».

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