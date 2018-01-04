«Давно такого не слышали»: в оккупированном Луганске прогремел взрыв

В социальных сетях жители оккупированного Луганска сообщают, что в 19:30 по местному времени в городе был слышен звук сильного взрыва:
Так, паблик сепаратистов в соцсетях сообщает: «В 19:30 Луганск шось громко взорвалось, одиночно. Вибрация по пол городу. Выясняем, информации о прилете нет.»
В комментариях к посту люди пишут:
«Был в это время на улице не чего не слышал».
«На востоке с закрытыми окнами и орущим телеком было слышно хорошо».
«Камброд. При телеке оч слышно. И вибрация».
«Пролетарка, прослушали что-то тяжелое, давненько такого не слышали».
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