Депутат Олег Ляшко преподнес себе дорогостоящий новогодний подарок

Лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко стал счастливым обладателем земельного участка в Обуховском районе Киевской области. Запись о новом приобретении появилась в электронной декларации чиновника накануне.Отмечается, что “радикал” прикупил участок площадью пять соток у депутата Верховной Рады Украины четвертого созыва Валентина Савицкого. Цена вопроса - триста тысяч гривен.Стоит напомнить, что в 2017 году Олег Ляшко приобрел дом и два участка земли все в том же Обуховском районе Киевской области. Стоимость сделки составила пятнадцать миллионов гривен.