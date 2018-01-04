Депутат от партии Порошенко за один день купил 32 квартиры

В Черновцах депутат городского совета от политической силы «Блок Петра Порошенко» Ромео Скрипа став владельцем 63 квартир в течение одного календарного года. Интересно, что половина из них чиновник купил всего за один день.По словам журналистов «Чесно», член «БПП» купив 31 квартиру, 6 машиномест и 2 нежилых помещения.Интересно, что все квартиры обошлись чиновнику по невероятно низкой цене – 10,3 млн грн.По словам самого чиновника, он купил недвижимость по оптовой цене, а затем часть квартир продал.