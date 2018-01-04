Дочь Трампа раскрыла секрет его странной прически

Президент США Дональд Трамп носит необычную прическу из-за процедуры по пересадке волос.

Его дочь Иванка Трамп рассказала журналисту Майклу Вулфу для книги «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» следующее: «После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем».

Кроме того, выяснилась и причина непонятного цвета волос Трампа: «Что касается цвета, то она часто рассказывает смешную историю. Его причина в средстве Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается цвет. Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд».

Сообщается, что процедура против облысения, к которой прибегнул Трамп, предполагает удаление облысевшего участка кожи головы и подтягивание на его место более волосистой части.

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