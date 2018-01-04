Доля современных образцов ракетного вооружения составила 66%

В 2017 году наращивалась техническая оснащённость группировки РВСН за счёт перевооружения на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования.

Закупка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами обеспечила устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66 % долю современных образцов ракетного вооружения.

Работа по модернизации вооружения РВСН сегодня связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного видов базирования, на базе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН.

В течение последних пяти лет идет активное перевооружение группировки стационарного базирования: на ракетный комплекс шахтного базирования «Ярс» переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии.

На ракетный комплекс «Ярс» с унифицированной ракетой идет перевооружение и мобильной группировки. Всего в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы. В настоящее время уже завершили переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений. Высокими темпами мобильный ракетный комплекс «Ярс» заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы «Тополь» в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях.

Одновременно с поставками основных видов вооружения осуществляется приемка необходимых агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение.