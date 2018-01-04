Донецкий «Шахтер» оказался в списке самых дорогих футбольных клубов мира

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» попал в список самых дорогих клубов мира.

Отмечается, что донецкий «Шахтер» с общей стоимостью игроков в 108 миллионов евро занял 22 место в рейтинге. При этом у киевского «Динамо» 87 млн евро и 41 место в рейтинге.

Рейтинг Soccerex Football Finance:

1. Манчестер Сити (ФФИ — 4,883; стоимость игроков — 637 млн евро).

2. Арсенал (4,559; 592 млн евро).

3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро).

4. Гуанчжоу Эвергранд (3,423; 46 млн евро).

5. Тоттенхэм (2,591; 463 млн евро).

6. Реал (2,579; 771 млн евро).

7. Манчестер Юнайтед (2,314; 524 млн евро).

8. Ювентус (2,260; 470 млн евро).

9. Челси (2,073; 624 млн евро).

10. Бавария (2,086; 603 млн евро).

…

22. Шахтер (0,993; 108 млн евро).

…

41. «Динамо» (0,547; 87 млн евро).