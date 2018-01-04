Европейский дипломат назвал условие для введения миротворцев ООН на Донбасс

Возобновление территориальной целостности Украины является обязательным условием для введения миротворческого контингента ООН на Донбасс. Такое мнение озвучил глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который в настоящий момент пребывает с рабочим визитом в Киеве."Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница", - отметил дипломат.Напомним, что Габриэль должен был лично посетить Донбасс, однако его визит был отложен в связи с плохими погодными условиями.Во время своего выступления в Киеве дипломат заметил, что Германия и Франция совместно со своими партнерами в Совете Безопасности ООН работают над тем, чтобы добиться ввода миротворческой миссии на территорию Донбасса.