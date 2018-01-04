Глава МИД Германии не приехал на Донбасс из-за непогоды

Погодные условия не позволили министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетить линию разграничения на Донбассе.Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.При этом Климкин добавил, что они планируют посетить зону АТО в течение этого месяца."Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце", – написал глава МИД Украины.