Глава МИД Украины рассказал о назначении американского оружия

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие из США будет использоваться только в случае провокаций. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В Госдепе заявили, что поставки оборонительного вооружения Киеву нацелены на обеспечение защиты ее суверенитета. Во вторник украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина в текущем году получит летальное оборонительное оружие от США.

Климкин отметил, что речь идет об оружии оборонного характера. Отмечается, что оно будет использоваться в случае «провокаций с российской стороны и и поддерживаемых ею террористов». Министр подчеркнул, что вооружение не будет использоваться в атакующих действиях, по этой причине оно не станет содействовать повышению градуса конфликта. По мнению Климкина, решение Трампа о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения несет как символический, так и практический характер.