Массовая драка со стрельбой в Николаеве: две компании повздорили в кафе из-за «сепара» (ВИДЕО)

Вечером в среду, 3 января, в Николаеве произошел конфликт между двумя компаниями, закончившийся стрельбой.

Инцидент имел место в кафе-магазине «Банк живого пива», которое расположено на остановке «Спортшкола «Надежда» на ул. Генерала Карпенко. Как рассказали очевидцы, между двумя отдыхавшими компаниями возник конфликт. Одни утверждают, что из-за девушки, другие — что кто-то кого-то обозвал «сепаром». Слово «сепар» слышал и продавец, работающий в это время в магазине.

Конфликт из словесного быстро перерос в физическое столкновение, в ходе которого один из участников драки достал пистолет и выстрели в потолок. Этого оказалось достаточно, чтобы драка прекратилась, и обе компании ретировались.

Вызванные по телефону 102 полицейские задержали нескольких участников драки возле гостиницы «Турист».

На месте происшествия работает опрегруппа Заводского райотдела полиции. Полицейские обнаружили на полу кафе гильзу калибра 9 мм к травматическому пистолету.

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