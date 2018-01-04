Минфин сообщил о перевыполнении Госбюджета-2017

В январе-декабре 2017 в бюджет Украины поступило 792,9 млрд грн, что на 28,7% (176,6 млрд гривен) больше, чем в 2016 году, и на 2,7% больше, чем планировалось.

Пресс-служба Министерства финансов сообщает, что план перевыполнен на 21,1 млрд гривен. Из этой суммы 7,1 млрд гривен поступило от реализации конфиската и 12,8 млрд гривен собственных поступлений бюджетных учреждений.

В то же время, расходы государственного бюджета выполнены в объеме 836,5 млрд гривен. Объем расходов госбюджета вырос на 22,1% (151,6 млрд гривен) против 2016 года. При этом расходы общего фонда госбюджета составили 755,1 млрд гривен, что на 17,5% больше, чем в 2016 году (рост 112,5 млрд гривен).