На Киевщине женщина выпрыгнула из окна после ссоры с любимым

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области 33-летняя женщина выпрыгнула из окна после ссоры с 22-летним сожителем.

Пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области сообщает: «22-летний мужчина унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры женщина выбросилась с окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Сразу же после трагедии мужчина убежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности».

По информации пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире.

При этом полицейские задержали злоумышленника. На данный момент суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.