Нацгвардия задержала в зоне АТО боевика «ДНР»

Бойцы Нацгвардии Украины задержали жителя оккупированного Донецка, связанного с боевиками «ДНР».

Так, мужчина был задержан на одном из блокпостов возле города Угледар Донецкой области. Боевик ехал на внедорожнике и был остановлен для проверки по информационно-розыскной базе.

В Нацгвардии добавили: «Гражданин У. 1985 года рождения, житель города Донецк, имеет связь с незаконными вооруженными формированиями, так называемой ДНР».

Подозреваемый был передан в местное отделение Нацполиции по подозрению в совершении преступления по статье о создании и участии в незаконных вооруженных формированиях (ч.1 ст. 260 УК Украины).