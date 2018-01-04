Названа главная цель Украины в экономической и политической сферах

Борьба с коррупцией остается главной целью Украины на 2018-й год. Такое мнение озвучил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.«Определено главное — борьба с коррупцией и связанные с этим направления, такие, как проведение приватизации», — отметил эксперт.Устенко считает, что слаженная борьба будет иметь и заметный фискальный эффект, а также повлияет на ситуацию с трудоустройством.«Вместо того, чтобы наполнять коррупционные каналы огромными суммами, поток которых в годовом исчислении оценивается в 5-10 млрд долл., государство сможет получить фискальное пространство для стимулирования экономики. Понятно, что это даст дополнительный рост, стимулировать занятость и как минимум сократит миграционные потоки», — отметил Устенко.Он также добавил, что бездействие в сфере борьбы с коррупцией может иметь фатальные последствия