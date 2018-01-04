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ОБСЕ не может контролировать ситуацию на Донбассе, – Климкин


Добавлено: 04 янв 2018 в 00:50, Категория: Политика
ОБСЕ не может контролировать ситуацию на Донбассе, – Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, а и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - сказал Климкин.

По его словам, признаком продолжения этой тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации.


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Добавлено: 04 янв 2018 в 00:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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