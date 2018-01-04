Они сломали Югославию, так же сломали и Украину: в Праге представили книгу о войне в Донбассе

Словацкие авторы при поддержке депутата парламента Чехии представили в Праге книгу «Война в тени Майдана — Правда об украинском конфликте», которая описывает причины и трагедию гражданской войны в Донбассе.

Об этом ЛИЦ сообщил чешский журналист, председатель общественной организации «Общество друзей ЛНР и ДНР» Яромир Вашек.

«В Чехии, в Праге, была издана книга словацких авторов Лудовита Штевка, Марека Магута и Владимира Могориты „Война в тени Майдана — Правда об украинском конфликте“. Презентацию книги провёл депутат чешского парламента Ярослав Фолдына, активист Чешской социал-демократической партии», — рассказал он.

«Читатель поймет истинный характер политической власти в Украине, откроет обстоятельства непопулярного антироссийского погрома в Одессе и осознает чудовищную степень вмешательства администрации США в дела Украины задолго до кризиса.

Для словацких читателей есть еще одна пикантность — некоторые бывшие словацкие политики вовлечены в нынешний украинский режим. Советником премьер-министра Украины является министр финансов Иван Миклош, а советник президента Миколаша Дзуринды — советник президента (Петра) Порошенко», — отметила на состоявшейся в конце декабря презентации издания чешская журналистка Моника Горжени.

Авторы книги уверены, что на Украине западные бизнес-элиты реализуют тот же сценарий развала страны, что и в бывшей Югославии.

«Так же, как они сломали Югославию, они также сломали Украину», — подчеркивается в книге.

Напомним, что участники «Общества друзей ЛНР и ДНР» ранее выступили с петицией, в которой потребовали от чешского правительства страны прекратить сотрудничество с Киевом.

Также участники организации создали фотовыставку о событиях в Донбассе, которая была представлена в ряде городов Чехии.