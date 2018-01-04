Опубликованы кадры с места крупного ДТП с десятью жертвами в ХМАО

В интернете появилось видео с места дорожной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погибли десять человек. Кадры с места ДТП опубликовал телеканал «Рен-ТВ».

Дорожная авария с многочисленными жертвами произошла в минувшую среду. На 158-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» в Октябрьском районе ХМАО столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В результате ДТП погибли десять человек, в их числе - четверо детей. Младшему из них было менее года.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. В МЧС сообщили, что движение транспорта на трассе восстановлено. Власти округа выразили соболезнования родственникам погибших. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила оказать необходимое содействие близким жертв.