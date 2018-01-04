Ответ Москвы заставили США «включить заднюю»: Вашингтон готов работать

Последние новости сегодня – 4 января. Ответные меры России на анонсированное в США введение ограничений в рамках работы по договору об открытом небе заставили Вашингтон пересмотреть свою политику.

Ранее сообщалось о том, что в руководстве РФ принято решение о введение с 1 января 2018 года зеркальных ограничений в отношении американских наблюдателей, которые совершают облет территории государства в рамках соглашения об открытом небе. Военно-дипломатический источник в России пояснил, что этот шаг является ответом на анонсированные в Вашингтоне меры против российской стороны, введение которых намечено на январь.

Как сообщает издание «Ридус», ссылаясь на ТАСС, в США продемонстрировали готовность «сдать назад» в вопросе по договору об открытом небе. В Госдепартаменте заявили, что готовы работать с Россией над устранением проблем, которые связаны с реализацией указанного договора.