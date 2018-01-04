Певица Руслана заявила, что украинцы являются потомками древних шумеров

Руслана заявила, что корни украинцевы уходят в глубокую древность к древним шумерам, населявших Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

«Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичнее, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию, «— сказала певица.

Также Руслана заявила, что «шаровары» — это лишь условное обозначение псевдонародного творчества, которое якобы навязали украинскому обществу.