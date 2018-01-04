"Покращення" для генерального прокурора: стала известна заработная плата главы ГПУ

В декабре 2017 года официальная зарплата Генерального прокурора Юрия Луценко достигла 218,5 тысяч гривен. Такие данные были указаны в е-декларации главы ГПУ 31 декабря 2017.Также 9 декабря глава ГПУ задекларировал получение 165,7 тыс. грн ноябрьской заработной платы, 4 ноября — 172,3 тыс. грн, 4 октября — 142 тыс. грн.В августе Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры. В частности, отменена норма, согласно которой оклад генпрокурора и его заместителей составлял определенное количество минимальных зарплат. Так, должностные оклады прокуроров и следователей в результате должны вырасти в 2,8-3 раза.