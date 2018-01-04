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"Покращення" для генерального прокурора: стала известна заработная плата главы ГПУ


Добавлено: 04 янв 2018 в 05:09, Категория: Политика
"Покращення" для генерального прокурора: стала известна заработная плата главы ГПУ
В декабре 2017 года официальная зарплата Генерального прокурора Юрия Луценко достигла 218,5 тысяч гривен. Такие данные были указаны в е-декларации главы ГПУ 31 декабря 2017.

Также 9 декабря глава ГПУ задекларировал получение 165,7 тыс. грн ноябрьской заработной платы, 4 ноября — 172,3 тыс. грн, 4 октября — 142 тыс. грн.
В августе Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры. В частности, отменена норма, согласно которой оклад генпрокурора и его заместителей составлял определенное количество минимальных зарплат. Так, должностные оклады прокуроров и следователей в результате должны вырасти в 2,8-3 раза.


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Добавлено: 04 янв 2018 в 05:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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