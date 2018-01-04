Путин продлил ограничение на транзит украинских товаров через Россию

Президент России Владимир Путин продлил еще полгода ограничение на транзит украинских товаров по территории РФ.

Данный указ опубликован на Официальном портале правовой информации России. В нем сказано, что российский лидер продлил ограничения на международные транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня 2018 года.

Напомним, Россия 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, включенных в санкционный список.