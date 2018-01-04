Путин разрешил россиянам летать в Египет

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором сказано о возобновлении воздушных перевозок между Россией и Египтом.

На Официальном портале правовой информации РФ сказано, что со 2 января 2018 года, на Каир не распространяется введенный ранее временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Кроме того, данным указом снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.