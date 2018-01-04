Россия нанесла авиаудар в районе Дамаска, десятки погибших

Российские реактивные самолеты сбросили на жилой район, расположенный к востоку от Дамаска бомбы, от которых погибло не менее 30 мирных жителей.

Reuters со ссылкой на информацию наблюдателей и представителей гражданской обороны сообщает, что не менее четырех бомб разрушили два здания в городе Мисраба в Южной Гуте, в результате бомбового удара погибли около 20 человек и ранены более 40. Наблюдатели отмечают, что среди погибших — 11 женщин и детей.

В другом месте в Восточной Гуте, последнем крупном анклаве повстанцев возле Дамаска, не менее 10 человек погибли во время воздушных ударов.