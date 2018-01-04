Samsung Galaxy S8 назвали эталоном среди смартфонов

Издание 4PDA составило рейтинг из 150 протестированных экспертами смартфонов. Лучшим был назван Samsung Galaxy S8.

Galaxy S8 стал лучшим девайсом, в котором все детали были «доведены до совершенства».

В категории «Лучший смартфон среднего класса» победу одержал Huawei Honor 9, у которого отметили производительный процессор и качественную двойную камеру. Лучшим бюджетником стал Xiaomi Redmi Note 4X, самым мощным аппаратом — OnePlus 5, Huawei Mate 10 Pro отметили за лучшую фотокамеру, а AGM X2 — за бескомпромиссную защиту корпуса.