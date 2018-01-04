СБУ: Двое киевлян снимали видео по заданию российских спецслужб

Двое жителей Киева занимались изготовлением видеоматериалов по заданию представителей российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой АР Крым прекратили деятельность в Киеве пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины. Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ», — сказано в сообщении.

По информации СБУ, киевляне периодически выезжали в Россию.

«Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих «кураторов» соответствующие инструкции и деньги за выполненную «работу». Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве. Подготовленные видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия», — добавили в СБУ.

Ранее в СБУ заявили, что последние кибератаки в Украине имеют российское происхождение.

Фото: УНИАН