Скандал с Пугачевой: Автор песни отверг обвинения в плагиате

Олег Влади, сочинивший песню для Аллы Пугачевой «Я летела», отверг обвинения в плагиате.

«Могу сказать как на духу, что песню Игоря Саруханова „Придуманная любовь“, о которой идет речь, я впервые услышал 1 января 2018 года, когда собственно вся эта история и началась. Дело не в разности поколений, не в том, что это не мой любимый исполнитель, а просто никогда раньше она мне не попадалась. Если нужно, готов это подтвердить на любых полиграфах и детекторах. Для меня это „открытие“ было как гром среди ясного неба,» — заявил поэт.

Напомним, что выступление Аллы Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось громким скандалом.