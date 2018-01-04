Следователи ищут очевидцев ДТП с десятью погибшими в Югре

Следователи ищут очевидцев ДТП, унесшего жизни 10 человек, в том числе четырех детей, в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Следственный комитет РФ.

Как сообщает СК, в целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие просит позвонить на телефон дежурной службы: ?8-950-502-74-52.

Также просьба СКР распространяется на владельцев видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент ДТП либо место происшествия в первые минуты после аварии.

3 января на 159-м километре автодороги «Ханты-Мансийск — Нягань» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Renault Duster и Mazda 6. В результате аварии погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

По указанию руководителя следственного управления СК по ХМАО уголовное дело принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел.

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